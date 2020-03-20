特朗普講稿刻意改「新冠病毒」為「中國病毒」　批中國隱瞞疫情 (12:52)

特朗普說：「疫情原本一早可在它的源頭中國受控，但現在疫情全球蔓延，全球要為中國的做法付出巨大代價。如果我們能在早幾個月知道疫情，情況會好得多。」

另外，《華盛頓郵報》記者Jabin Botsford在當日記者會上拍到，放在特朗普面前的講稿中，「新冠病毒」（Corona Virus）被人用筆劃掉，手改成「中國病毒」（Chinese Virus）。

美國有線電視新聞網絡（CNN）稱，隨着美國的新冠肺炎疫情惡化，特朗普開始改口風，多番指摘中國須為全球疫情擴散負責，認為是企圖把中國當成代罪羔羊。

（法新社/The Hill/CNN）

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