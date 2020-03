特朗普講稿刻意改「新冠病毒」為「中國病毒」　批中國隱瞞疫情 (12:52)

特朗普說:「疫情原本一早可在它的源頭中國受控,但現在疫情全球蔓延,全球要為中國的做法付出巨大代價。如果我們能在早幾個月知道疫情,情況會好得多。」

另外,《華盛頓郵報》記者Jabin Botsford在當日記者會上拍到,放在特朗普面前的講稿中,「新冠病毒」(Corona Virus)被人用筆劃掉,手改成「中國病毒」(Chinese Virus)。

美國有線電視新聞網絡(CNN)稱,隨着美國的新冠肺炎疫情惡化,特朗普開始改口風,多番指摘中國須為全球疫情擴散負責,認為是企圖把中國當成代罪羔羊。

Close up of President @realDonaldTrump notes is seen where he crossed out "Corona" and replaced it with "Chinese" Virus as he speaks with his coronavirus task force today at the White House. #trump #trumpnotes pic.twitter.com/kVw9yrPPeJ— Jabin Botsford (@jabinbotsford) March 19, 2020