特朗普講稿刻意改「新冠病毒」為「中國病毒」　批中國隱瞞疫情 (12:52)

美國總統特朗普周四（19日）在白宮記者會上，再次將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」（Chinese virus），並批評中國隱瞞疫情，稱全球要為中國疫情不透明付出巨大代價。
特朗普說：「疫情原本一早可在它的源頭中國受控，但現在疫情全球蔓延，全球要為中國的做法付出巨大代價。如果我們能在早幾個月知道疫情，情況會好得多。」
另外，《華盛頓郵報》記者Jabin Botsford在當日記者會上拍到，放在特朗普面前的講稿中，「新冠病毒」（Corona Virus）被人用筆劃掉，手改成「中國病毒」（Chinese Virus）。
美國有線電視新聞網絡（CNN）稱，隨着美國的新冠肺炎疫情惡化，特朗普開始改口風，多番指摘中國須為全球疫情擴散負責，認為是企圖把中國當成代罪羔羊。
（法新社/The Hill/CNN）
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Close up of President @realDonaldTrump notes is seen where he crossed out "Corona" and replaced it with "Chinese" Virus as he speaks with his coronavirus task force today at the White House. #trump #trumpnotes pic.twitter.com/kVw9yrPPeJ— Jabin Botsford (@jabinbotsford) March 19, 2020
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