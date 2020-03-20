【各國疫情】全球確診病例逾24萬宗　逾萬人染疫亡 (22:40)

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周五（20日）晚上10時已突破24萬宗，逾1萬人死亡。各國疫情如下：
．西班牙：周五增2833宗確診，累計19,980宗病例；增235人死，累計1002宗。（i24news）
．伊朗：周五增1237宗確診，累計19,644宗病例；增149人死，累計1433宗。（路透社）
．美國：周五累計14,250宗確診病例，205宗死亡。
．英國：周五累計3297宗確診病例、145宗死亡。
．日本︰周五累計1674宗確診病例、40宗死亡（包括鑽石公主號郵輪個案）。（NHK）
．韓國：截至周四（19日），新增87宗，累計8652宗確診病例、94宗死亡。
．意大利：截至周四，新增5322宗確診，累計41,035宗；新增427宗死亡病例，累計3405宗。
．新西蘭：截至周五，新增11宗，累計39宗確診病例。
．巴西：截至周四，新增193宗，累計621宗確診病例、7宗死亡。
．阿根廷：截至周四，新增31宗，累計128宗確診病例、3宗死亡。
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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