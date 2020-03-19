紐約亞馬遜倉庫員工確診新冠肺炎　外界憂影響網購送貨 (21:10)

位於皇后區的涉事貨運設施屬於一個快遞站（delivery station），規模遠小於物流中心（fulfillment center），亞馬遜未有交代有多少僱員於該快遞站工作。亞馬遜已暫時關閉涉事設施，員工都獲有薪假期，並安排在快遞站消毒和清潔，暫未知何時重新開放。

有在紐約市工作的亞馬遜倉庫工人對有同事感染表示憂慮，認為公司漠視僱員健康，要他們在低薪之下於危險環境中工作，尤其是有研究指出，新冠病毒可在紙皮上存活24小時。

由於不少城市封城休市，加上多了人留家網購，亞馬遜在疫情之下生意大增。公司周一（16日）宣布計劃增加時薪和增聘10萬名貨倉工人以應付需求。亞馬遜表示，會在照顧員工的同時繼續服務顧客，同時會遵守當地官員對設施運作的所有指引。

（彭博社/路透社/大西洋月刊）

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