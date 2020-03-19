紐約亞馬遜倉庫員工確診新冠肺炎　外界憂影響網購送貨 (21:10)

美國網上商店亞馬遜周四（19日）表示，一名在紐約市皇后區其中一個貨運設施工作的僱員確診新型冠狀病毒肺炎，是亞馬遜在美國的首名倉庫員工確診個案。本周較早時，亞馬遜亦表示在歐洲亦有最少5名倉庫僱員確診。外界憂慮一旦亞馬遜的倉庫和送貨停頓，目前百萬計留家而依賴網購的民眾或會大受影響。
位於皇后區的涉事貨運設施屬於一個快遞站（delivery station），規模遠小於物流中心（fulfillment center），亞馬遜未有交代有多少僱員於該快遞站工作。亞馬遜已暫時關閉涉事設施，員工都獲有薪假期，並安排在快遞站消毒和清潔，暫未知何時重新開放。
有在紐約市工作的亞馬遜倉庫工人對有同事感染表示憂慮，認為公司漠視僱員健康，要他們在低薪之下於危險環境中工作，尤其是有研究指出，新冠病毒可在紙皮上存活24小時。
由於不少城市封城休市，加上多了人留家網購，亞馬遜在疫情之下生意大增。公司周一（16日）宣布計劃增加時薪和增聘10萬名貨倉工人以應付需求。亞馬遜表示，會在照顧員工的同時繼續服務顧客，同時會遵守當地官員對設施運作的所有指引。
（彭博社/路透社/大西洋月刊）
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