世衛：伊朗、西班牙等10國家將測試新冠病毒藥物 (19:15)

自疫症爆發以來，全球多間藥廠、政府及大學陸續試藥，譚德塞讚揚各地研究人員通力合作，但提醒採取不同方法作多項規模較小的測試，或無法為哪種治療方法最有效提供明確有力的證據。世衛計劃在多國實行名為「團結試驗項目」（Solidarity）的研究，比較一些未經測試的療法。他稱，今次項目程序簡單，旨在讓超負荷的醫院也能參與。目前有10個國家確認參與計劃，包括疫情嚴峻的伊朗、西班牙、法國和瑞士等。

現時治療新冠肺炎方式主要分3類，包括抗病毒藥物、抗體及消炎藥。項目將測試4種藥物或組合，包括美國藥廠「吉利德科學」（Gilead Sciences）的新抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），不少專家視其為最有機會成功的選項。其他包括美國藥廠艾伯維（AbbVie）的HIV藥物組合「洛匹那韋-利托那韋」（lopinavir-ritonavir）。這兩種藥物配合治療多發性硬化症的消炎藥組合，以及治療瘧疾的藥物氯奎（chloroquine）。

（金融時報）

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