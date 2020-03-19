專家籲小朋友疫情下避免到遊樂場　倡玩公仔發揮想像力 (17:42)

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院流行病學教授Keri Althoff表示，相對踢足球、打籃球，雖然仍有些較低接觸程度的遊戲，例如打網球或捉迷藏，但要令活力充沛的小朋友自己保持兩米的社交距離，要求太高；另外，有證據顯示新冠病毒可在物件表面存活數天，她提醒最好避免使用較多接觸器物表面的設施，包括遊樂場及健身器材。

新冠肺炎疫情令人憂慮，多倫多大學的安大略教育學院教授Angela Pyle表示，此時可讓小朋友發揮想像力，如玩公仔等玩具，享受閒暇時間，這樣他們便不會感到受拘禁。她建議可離家散步、踏單車，家長可隨身攜帶紙張、夾板等物品，以助在戶外時吸引小朋友，但她呼籲不要去有太多人聚集的公園，

（BBC）

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