【各國疫情】西班牙日增逾3400宗確診　伊朗破1.8萬宗 (22:34)

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周四（19日）晚上10時已突破22萬宗，逾9000人死亡。各國疫情如下：
．西班牙：周四增3431宗確診，累計17,147宗病例；增169人死，累計767宗死亡。（Murcia Today）
．伊朗：周四增1046宗確診，累計18,407宗病例；增149人死，累計1284宗死亡。
．德國：周四累計13,093宗確診病例，31宗死亡。
．美國：周四累計9415宗確診病例，150宗死亡。
．英國：周四累計2644宗確診病例，104宗死亡。
．法國：周三（18日）累計9134宗確診病例，增89人死，累計264宗死亡。（RFI）
．意大利：周三增4207宗確診，累計35,713宗病例；增475人死，累計2978宗死亡。
．澳洲：周四累計681宗確診病例，6宗死亡。
．韓國：周三增152宗確診，累計8565宗病例；增7人死，累計92宗死亡。（韓聯社）
．日本：累計1635宗確診病例，39宗死亡（包括鑽石公主號個案）。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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