意大利醫科生豁免資格試提早上陣　助騰出正規醫生抗疫 (21:58)

意大利大學及研究部長曼弗雷迪（Gaetano Manfredi）周二（17日）發表聲明表示，將豁免應屆醫科畢業生取得資格的考試，讓他們可提早8至9個月開始工作，到家庭醫生診所及老人院任職，讓有經驗的醫生到醫院協助抗疫。

英國醫護學生取消臨牀考試支援防疫

在英國，下議院預料將於周四（19日）提出新法案，加強抗疫措施，包括允許醫療監管機構進行緊急註冊，讓剛退休的人或即將結束培訓的學生，成為護士、助產士或急救護理人員。英國醫學院校委員會（MSC）向42間院校提議豁免畢業生的臨牀考試，並審視以參考學生過去考試成績及實習表現等作為評估方式，確保他們如期在今夏到醫院就職。

劍橋大學獲醫學總會（GMC）批准取消今年醫科生的臨牀考試，校方將以已進行的期末筆試及學生過往的考試和實習表現作評估。牛津大學亦暫停臨牀教學，騰出教學人員到病房工作。MSC又建議讓醫科生擔任求助熱線的接線生等簡單工作，減輕在職醫護的重擔。

澳洲今日則宣布取消國際護士學生的工作限制，總理莫里森強調，今次措施只針對約2萬名本來已在澳洲的國際護士學生，而非引入海外護士。

（路透社/衛報/每日郵報）

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