使用「中國病毒」一詞惹爭議　特朗普堅稱「非常準確」 (21:00)

特朗普周一（16日）在Twitter上將新冠病毒稱為「中國病毒」，在中國和美國受到很多批評。批評者認為這種把病毒與國家或民族結合在一起的名稱是污名化，會助長針對華裔和亞裔的種族主義。

美國之音報道，特朗普周二在白宮舉行的記者會上，回應使用「中國病毒」這個詞引起的爭議時說，「中國推出不實的信息，說我們的軍隊把這個（病毒）傳給他們，這是不實的。我決定，毋須爭論，我只需按照它的來源稱呼它，它是從中國來的，所以我認為這是一個非常準確的術語。」

中國外交部發言人趙立堅上周在Twitter上說新冠病毒可能是美軍傳到武漢的，美國政府提出抗議。在此之前，中國政府對美國政要使用「武漢病毒」、「中國病毒」等說法表示強烈不滿，認為這是「詆毁抹黑中國」。

（美國之音）

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