美政府拒關國家公園　疫情下大批訪客湧入 (17:30)

大彎國家公園（Big Bend national park）有職員稱，遊客中心周一（16日）擠滿數百人，另有相片顯示錫安國家公園（Zion national park）有大批民眾排隊登上穿梭巴士。《衛報》引述相關消息報道，最少兩個公園的負責人向內政部要求關閉公園但未獲回應。

大峽谷國家公園周一亦有不少民眾遊覽、乘搭穿梭巴士及在餐廳用膳。在公園診所工作30年的醫生邁爾斯（Tom Myers）批評政客從未走上前線，但經常作出令他人面對傷害的決定。另有其他公園基層職員質疑，現在的問題已不是會否染病，而是何時染病。公園管理層可在家工作，但基層職員要直接面對各地遊客。

大峽谷國家公園的公共信息部門職員丹尼爾斯（Lily Daniels）稱，園方的目標是確保職員安全，又稱已採取保持社交距離的措施，如只可在售貨亭購票和關閉遊客中心的劇場等。

（衛報）

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