【各國疫情】全球確診個案突破20萬宗 (22:25)

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，全球確診病例截至香港時間周三（18日）晚上10時已突破20萬宗，逾8000人死亡。各國疫情如下：
．伊朗：截至周三，累計確診17,631宗，1135人死亡。
．英國︰截至周三，累計1961宗確診病例，71宗死亡。
．西班牙：截至周三，累計確診13,910宗，623人死亡。
．意大利︰周二（17日）新增3526確診病例，累計31,506宗確診，2503人死亡，2941人出院。
．美國︰全國50州錄確診個案，累計至少6420宗確診，170宗死亡。（ABC）
．新西蘭︰截至周三，新增8宗確診病例，累計20宗確診。
．韓國︰截至周三凌晨零時，新增93宗確診病例，累計8413宗確診，84宗死亡。（韓聯社）
．馬來西亞：截至周三，新增117宗確診病例，其中80宗與一個1.6萬人參與的清真寺聚會有關；累計790宗確診病例。（路透社）
．日本：截至周三，新增47宗確診病例，累計868宗確診、29人死亡（另鑽石公主號郵輪累計712宗確診、7人死亡）（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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