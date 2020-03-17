各國疫情一覽：意大利近2.8萬宗確診　伊朗1.6萬人染疫 (22:40)

新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，截至本港時間今晚（17日）10時半，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）及外媒資料，各國主要疫情如下：
．意大利︰累計27,980宗確診病例，2158人死亡，2749人出院。
．伊朗︰累計16,169宗確診病例，988人死亡，5389人出院。
．西班牙︰累計11,279宗確診病例，499人死亡，1028人出院。
．韓國︰累計8320宗確診病例，82人死亡，1407人出院。
．德國︰累計7689宗確診病例，20人死亡，67人出院。
．法國︰累計6664宗確診病例，148人死亡，12人出院。
．美國︰累計4661宗確診病例，85人死亡，17人出院。
．瑞士︰累計2330宗確診病例，21人死亡。
．英國︰累計1553宗確診病例，56人死亡，53人出院。
．挪威︰累計1419宗確診病例，3人死亡，1人出院。
．日本︰累計1529宗確診病例，35人死亡，464人出院。（包括鑽石公主號郵輪個案）
．澳洲︰累計452宗確診病例，5人死亡，23人出院。
．加拿大︰累計439宗確診病例，4人死亡，9人出院。
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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