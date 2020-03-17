美國三藩市灣區實施「禁足令」3周 (21:32)

加州有335宗確診個案，6人死亡，其中逾三分之一感染病例來自聖克拉拉縣（Santa Clara），三藩市也有40宗。為遏止疫情，當局實施封城令，適用於三藩市、聖克拉拉、聖馬特奧（San Mateo）、馬林（Marin）、孔特拉科斯塔（Contra Costa） 、阿拉梅達（Alameda）共逾670萬居民。他們從周二午夜至4月7日，除工作外應盡可能留在家中，但仍可到雜貨店、自助洗衣店及去看醫生，一些非必要的店舖要暫時關門，例如酒吧及健身室等，但警察局、消防局、醫院等公共服務不會停止，雜貨店、藥房、外賣食物的餐廳、油站等必要服務店舖亦會繼續營業。

在東岸的新澤西州，截至周一下午共有178宗確診個案，州長墨菲（Phil Murphy）周一頒布抗疫措施，要求民眾晚上8時至清晨5時，如非必要勿外出。他強調並非宵禁令，但強烈建議民眾該段時間不要走到街上。墨菲已簽署行政命令，要求所有非必要的零售和娛樂業務每晚8時後停止營業，並動員國民警衛軍協助執行。

（衛報/CNN）

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