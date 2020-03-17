美國三藩市灣區實施「禁足令」3周 (21:32)

美國多個州份新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，其中加州三藩市灣區6個縣實施「禁足令」3周，當局下令居民自周二（17日）午夜起，如非必要不可外出，多數商店暫停營業，是全美首有地區實施封城。新澤西州周一（16日）亦要求居民晚上8時至清晨5時盡量留在家中。
加州有335宗確診個案，6人死亡，其中逾三分之一感染病例來自聖克拉拉縣（Santa Clara），三藩市也有40宗。為遏止疫情，當局實施封城令，適用於三藩市、聖克拉拉、聖馬特奧（San Mateo）、馬林（Marin）、孔特拉科斯塔（Contra Costa） 、阿拉梅達（Alameda）共逾670萬居民。他們從周二午夜至4月7日，除工作外應盡可能留在家中，但仍可到雜貨店、自助洗衣店及去看醫生，一些非必要的店舖要暫時關門，例如酒吧及健身室等，但警察局、消防局、醫院等公共服務不會停止，雜貨店、藥房、外賣食物的餐廳、油站等必要服務店舖亦會繼續營業。
在東岸的新澤西州，截至周一下午共有178宗確診個案，州長墨菲（Phil Murphy）周一頒布抗疫措施，要求民眾晚上8時至清晨5時，如非必要勿外出。他強調並非宵禁令，但強烈建議民眾該段時間不要走到街上。墨菲已簽署行政命令，要求所有非必要的零售和娛樂業務每晚8時後停止營業，並動員國民警衛軍協助執行。
（衛報/CNN）
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