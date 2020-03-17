美國人憂疫情致社會動盪　排長龍買槍自保 (21:29)

在新型冠狀病毒肺炎疫情危機下，不少美國人擔心社會動盪，紛紛買槍自保，加州有槍店門外大排長龍，售賣彈藥網店亦表示，近期貨品銷量激增近七成。
位於加州卡爾弗城的Martin B. Retting槍店，在剛過去的周末生意很好，店外出現排隊人龍。一名顧客說：「政客和反槍械者一直告訴我們不需要槍，但現在很多人都真的感到恐懼，是時候由我們自己作決定。」
在北卡羅萊納州，大型槍店Hyatt Guns東主海厄特（Larry Hyatt）表示，其店槍械熱銷的情況過往幾乎前所未見，「在我61年的業務中，這是第二次看到這種情景」，他說第一次是在2012年康湼狄格州桑迪胡克小學槍擊案後。海厄特稱，民眾購買的槍械類型反映了他們普遍存在的恐懼感，他們對獵槍興趣不大，主要購買AR-15半自動步槍，「金融危機、疫症大流行、罪案、政治等因素共冶一爐，真是一團糟」。
網上大型彈藥店Ammo.com表示，從2月23日到3月4日的銷售數字較之前的11天高出68%。
（衛報）
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