大馬封關　新加坡超市再現搶購潮 (17:03)

新加坡九成食物仰賴進口，當中大馬是關鍵來源國，每天還有大量民眾往返兩國工作，情況猶如香港和中國內地。大馬首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）昨日宣布禁止公民出國旅行，也不准外國人入境，為期兩周，也會關閉學校、商店及宗教場所，而提供基本服務的超市、銀行等維持開放。消息公布後，新加坡各地今日早上出現排隊搶購物資的人龍，情況猶如2月初新加坡調升針對新型冠狀病毒肺炎的警戒級別後，全國各地商店出現的恐慌性搶購。當地連瑣超市Fairprice隨即宣布針對廁紙、麵、米和蛋採取限購措施。路透社引述民眾稱，有街市內的雞和豬肉已售罄，蔬菜亦漲價。

新加坡貿工部長陳振聲在facebook發文稱，政府過去兩個月一直積極與民企合作，以增加新加坡的食物和必需品庫存，「這表示我們的零售商進口的食物或其他物資，沒有售罄的危險」。他表示，新加坡有能力生產如麵條、嬰兒奶粉及罐頭等食品，如有需要，新加坡可以很快提高產量，且讓各種必需品的來源管道更多元化。

（路透社/法新社）

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