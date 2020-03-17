約翰遜收緊防疫政策　堅持毋須停課 (12:02)

新型冠狀病毒肺炎全球蔓延之際，英國的防疫政策惹來爭議，首相約翰遜隨即於周一（16日）宣布收緊防疫政策，呼籲民眾避免社交接觸，但仍然堅持現階段毋須停課。
約翰遜日前稱，民眾若有持續咳嗽或發燒徵狀，毋須等待檢測，須先自我隔離7天，又稱民眾要有心理準備所愛的人可能會「先走一步」，被解讀為採「群體免疫」政策，民眾染疫後具有免疫力，引起批評。
至周一，約翰遜呼籲民眾停止非必要接觸和旅遊，盡可能留在家工作，避免到酒吧、餐廳、戲院、劇院，但未有下令關閉該些場所。他稱，任何人出現持續咳嗽或發燒等新冠病毒病徵，應與家人留在家中14日，身體健康情況欠佳的人應避免社交接觸約12周。但他仍稱現階段毋須停課。
英國政府被批評不對疑似病例進行測試，當地首席醫療官Chris Whitty說會增加檢測數量。截至周一，英國累計確診個案1543宗、35人染病死亡。
（法新社/路透社）
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