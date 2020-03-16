英國預期新冠肺炎疫情延至明年春季　估計國內八成人受感染 (22:00)

有關文件為公共衛生部就疫情向公營醫療系統「國民保健服務」（NHS）高級官員提供的簡報，旨在說明疫情的嚴重程度，以及對公眾健康，包括醫護、警員、消防員及運輸業界等必要公共服務人員的影響。文件估計，疫情將持續超過12個月，並導致八成國民受感染，整體死亡人數可達30至50萬。另外，500萬名必要公共服務人員中，將有50萬人在疫情高峰期需要請病假。

文件亦稱，目前公共衛生部旗下的實驗室「需求受壓」，無法應付有徵狀而需檢測的大量病人，因此只能為已入院的病重者，或居於出現感染個案的護理院舍及監獄者檢測。文件亦以流行病學模型估算，英國將在5月底至6月中出現疫情高峰，目前全國的策略是延後高峰，令感染於較長時間分散，直至疫情消退。報告認為疫情需約10星期減緩，夏季期間感染數字將減少，因國民會較多到戶外活動，避免與受感染者處在緊密空間內，但可能在秋冬爆發另一波疫情，直至疫苗面世為止。

（衛報）

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