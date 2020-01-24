LVMH香水化妝品廠生產消毒搓手液　免費供應醫院 (19:30)

LVMH在當地3個原本生產Christian Dior、Guerlain和Givenchy香水和化妝品的工廠，本周將生產12噸搓手液。LVMH周日（15日）發聲明，表示搓手液會免費供給法國衛生當局，特別是巴黎的39間醫院。

巴黎醫院系統（Paris hospital system）的發言人稱市內醫院的搓手液並未耗盡，但供應緊張，又表示其他公司都稱準備捐出搓手液。巴黎醫院主席希爾施（Martine Hirsch）特別感謝LVMH的迅速行動，稱該公司上周六（14日）提出建議，翌日已確認實行。

新冠肺炎疫情令搓手液供不應求，法國很多藥房都限制民眾每人只可購買一小瓶。法國政府早前推出限價法令防止零售商炒賣，100毫升裝搓手液售價不多於3歐元（約26港元）。法國各地的搓手液生產商亦表示正招聘員工增產，以追上市場需求。

（衛報）

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