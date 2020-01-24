國際

【各國疫情】意大利單日增3590確診　累計1809人死 (22:46)

截至本港時間今晚（16日）10時半，新型冠狀病毒各國疫情如下：

．意大利：截至周日，新增3590宗確診病例至24,747宗，再多368人染疫死，累計1809宗死亡病例。

．西班牙︰截至周一，確診病例增至9407宗，累計335人死亡。

．伊朗︰截至周一，新增1053宗確診病例，累計14,991宗，死亡個案由129宗增至853宗。

．英國︰截至周一早上，新增171宗確診病例，累計1543宗，35人死亡。

．法國：截至周日，新增974宗確診，累計5423宗，127宗死亡病例。

．美國：截至周一，累計確診病例3813宗。

．馬來西亞：截至周一，新增125宗確診病例，其中95宗與清真寺會有關；累計553宗確診病例。

．澳洲：截至周一上午8時40分，累計311宗確診病例、5宗死亡病例。

．韓國：截至周日，新增74宗確診，累計8236宗確診病例、75宗死亡。

．日本：截至周一，累計1530宗確診（包括鑽石公主號相關個案）。全國累計31宗死亡。

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）

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