亞馬遜eBay限售抗疫物品　美國男子囤積1.7萬支搓手液 (19:13)

田納西州男子科爾文（Matt Colvin）及其兄弟在3月1日、即美國出現首宗死亡病例後翌日，開始到田納西及肯塔基州的商店搶購搓手液和濕紙巾等物資。後來科爾文在亞馬遜以每支介乎8至70美元（約62.4至546港元）、高於原價數倍的價錢轉售，隨即賣出300支搓手液。

亞馬遜其後將他及其他數以千計賣家的搓手液、濕紙巾和口罩銷售下架，並警告部分賣家若繼續抬高價錢售賣，將會失去帳號；eBay甚至限制在美國銷售口罩和搓手液，此舉令「坐擁」1.7萬支搓手液的科爾文難以靠網上銷售套現，他稱現在想不到如何處理這批搓手液。

田納西州有法例禁止面對災害時就基本商品和服務收取不合理價錢，該州總檢察長辦公室上周六已派員到科爾文住所，發信要求他停止相關行為並將展開調查其個案。

不過科爾文否認抬價，他稱其標價包括他的人工、亞馬遜收費和運費成本。

（紐約時報）

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