西班牙首相夫人確診新冠肺炎　全國進入緊急狀態15天 (07:49)

桑切斯上周六（14日）宣布西班牙進入緊急狀態15天，為遏止新冠病毒繼續擴散，全國即時實施「封城」，料有4600萬人受影響。在「封城」措施下，除工作、求醫或購買生活必需品等特定情況外，全國民眾不能離開自己的住所。

桑切斯與內閣開會後向全國發表講話，公布政令，表示除特定情況外，全國民眾不能離開自己的住所。特定情況包括購買食品、藥品等必需品、就醫、前往工作場所、返回常住住所、幫助和照顧長者、未成年人等弱勢群體，去金融機構或保險機構等。

此外，西班牙全國所有教育機構將停止現場教學，除供應食品等生活必需品、報刊雜誌、燃料等的商店以外，其他零售商店全部停止營業。

西班牙截至上周六，新增逾1500宗確診病例至5753宗，染疫人數在歐洲僅次於意大利。

（路透社/新華社/Thelocal.es）

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