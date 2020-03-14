海湖莊園接待確診患者　特朗普：「很可能」短期內接受檢測 (21:55)

福斯特3月7日隨巴西總統博索納羅造訪海湖莊園，與特朗普、伊萬卡父女共晉晚餐，周五早上出現病徵。出席該場合並確診的，還有跟特朗普合照的博索納羅新聞秘書瓦恩加滕（Fabio Wajngarten），而博索納羅稱其檢測結果為陰性。邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）當日亦表示，他跟上述巴西代表團會晤後確診。另外，3月8日出席在海湖莊園舉辦、為特朗普連任籌款的午宴賓客中，亦有一人於同日確診。

白宮醫生康利（Sean P. Conley）表示，特朗普與第一名確診者只是合照和握手，接觸「非常有限」，縱使與福斯特的接觸較密切和時間較長，但這些互動都在確診者出現病徵前發生，所以屬「低風險」，認為總統沒有需要接受檢測或居家隔離檢疫。特朗普此前表示不擔心受感染，認為毋須接受檢測，但周五被記者追問下，他表示自己「很可能」會在短期內接受檢測。

（Business Insider/路透社）

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