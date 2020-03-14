加國總理杜魯多隔離後首露面　檢疫期間推抗疫措施【短片】 (18:42)

杜魯多當日召開記者會，他獨自站在渥太華官邸前，與記者保持着數米距離，說：「我要表明，我沒有病徵，一切良好。科技可供我在家工作。」其妻索菲（Sophie）前一日確診，雖然病情溫和，但夫婦二人與3名6至12歲子女要隔離14日。

接受隔離的杜魯多工作依然繁重，既與法國、美國、意大利三國總統通話，又要跟本國地方領袖、閣員、官員保持聯絡。他承認如今工作「不便，有時令人沮喪」，但必須保障周遭的人，並「繼續在家遙距處理確保國民安全所需的一些重要事情」。

加拿大政府同日宣布一系列控疫措施，包括國會休會5星期，安排國際航班分流往較細機場以檢測入境旅客病徵，暫停接載500人或以上的郵輪泊岸至7月1日。政府又勸喻國民如無必要不要外遊，取消或押後演唱會、會議等大型社交或宗教聚集活動。

另外，加拿大央行把主要貸款利率下調50個點子至0.75％，財政部繼撥11億加元於疫苗研究與保健安排後，再宣布撥100億加元、相當於國內生產總值約0.5％的刺激經濟政策，本周將公布具體內容，預告援助對象為中小企，保障旅遊業、電影電視和接待行業。

（衛報/法新社/加拿大環球新聞）

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