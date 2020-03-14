新西蘭周日起入境者須自我隔離14日　來自太平洋島國除外 (17:41)

阿德恩稱，這項應對全球大流行的新措施是「史無前例及影響廣泛」，是目前全球最嚴格的入境防疫措施，「毫無疑問，這將對新西蘭的經濟造成重大影響，但我們首要是盡可能減少新冠肺炎的影響」，有關政策會在16日後檢討。她又表示，會禁止所有郵輪停靠國內港口，直至6月30日；空運及船運則不受影響。

她說，新措施是針對人而非貨物，強調國民毋須趕到超市採購物資，又呼籲如無必要不要外遊，「停止握手、擁抱和碰鼻禮（新西蘭毛利人互相摩擦鼻子的打招呼方式）」。

阿德恩稱，新西蘭目前雖然只有6宗確診個案，但證據顯示面對全球大流行，國內感染人數無可避免會上升。因應疫情，新西蘭已取消多項大型活動，包括原定周日舉行的基督城恐襲一周年紀念活動。

（法新社/BBC）

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