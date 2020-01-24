特朗普頒布緊急狀態　啟動500億美元儲備應對新冠肺炎疫情 (08:30)

美國總統特朗普周五（13日）宣布國家進入緊急狀態，以應對新型冠狀病毒肺炎疫情。特朗普表示，聯邦政府將啟動500億美元（約3884億港元）的緊急資金儲備，用於各州醫療機構應對疫情，同時要求各州盡快建立應對新冠肺炎應急指揮中心。
美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）表示，國家緊急狀態消除了各州官員在遏制疫情工作上的限制。特朗普亦表示，將賦予美國衛生部長阿扎更大決定權，免於受限於相關法律法規，為各州醫院、醫生提供應對疫情的保障。
特朗普又宣布，美國私人實驗室和疫苗開發商將在一個月內提供500萬份新冠病毒測試盒。在公共檢測機構參與下，全國下周將完成140萬份新冠病毒檢測，預計截至本月底將完成500萬份新冠病毒檢測。各州也將盡快設立毋須下車的道路檢測點。
特朗普早前曾與訪美的巴西總統博索納羅等人會面，其中隨團訪美的巴西總統府媒體事務官員瓦恩加滕（Fabio Wajngarten）回國後確診。特朗普曾稱不擔心感染，白宮亦稱他暫未需要檢測。但周五特朗普改口稱，自己很可能要接受新冠病毒檢測。
（澎湃新聞/法新社）
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