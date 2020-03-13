【新冠肺炎．各國】西班牙4209宗確診　伊朗病例破1.1萬宗 (23:35)

截至本港時間今晚（13日）11時半，新型冠狀病毒各國疫情如下：
．伊朗︰截至周五，累計11,364宗確診病例、514宗死亡病例。
．英國︰截至周五中午，新增208宗，累計798宗確診、10宗死亡病例。
．西班牙︰截至周五早上，累計4209宗確診病例、120宗死亡病例。
．德國：截至周五，累計2750宗確診、6宗死亡。
．法國：截至周四（12日），新增595宗病例，累計2876宗確診；新增13人死，累計61宗死亡。
．意大利：截至周四，累計15,113宗確診、1016宗死亡病例。
．美國：截至周五逾1680宗確診病例、累計41宗死亡病例。
．加拿大：截至周四，全國累計138宗確診。
．日本：截至今早累計676宗本地確診（另鑽石公主號697宗），26宗死亡。
．韓國：截至今日凌晨零時，新增110宗病例，為兩周以來最低的每日感染宗數，全國累計7919宗確診、67人死亡。
（綜合報道）
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