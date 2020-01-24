瑞士奧地利稱德國扣押口罩　默克爾否認禁出口：想確保防疫用品送達正確的人 (22:30)

瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）周一（9日）報道，一輛裝有24萬個醫療口罩的貨車在德國邊境遭扣押，其後貨車獲准離開及入境瑞士。瑞士政府一度傳召德國大使抗議，惟瑞士《每日導報》（Tages-Anzeiger）周三引述消息稱，德國海關涉在漢堡一個免稅倉庫，扣押一個原將運往瑞士的貨櫃，內有中國製的手術手套。報道稱，貨櫃當時未清關，未算正式進入德國境內。

瑞士的醫療保護裝備主要依靠進口，當地已鬧口罩荒，醫護人員被迫長用口罩達8小時。瑞士經濟部承認有部分醫療物資運送受阻，正與有關人員商討解決，但強調有足夠防疫裝備存貨。

奧地利傳媒亦稱，有運送口罩的貨車在德奧邊境遭攔截。奧地利經濟部長施拉梅伯克（Margarete Schramboeck）周三批評，德國不能因奧地利訂購的口罩暫存德國境內便將之扣押，「德國單方面的行動正導致其他國家出現麻煩」。

（新蘇黎世報/每日導報/彭博社）

新冠肺炎 相關報道：

【新冠肺炎．各國】

西班牙平等大臣染疫 政府內閣須檢測改視像開會

印度防疫僅維持外交公務工作簽證 地方官員用百年法例防止違反家居隔離

杜特爾特曾定期接觸確診新冠肺炎官員 將接受病毒檢測