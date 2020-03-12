英媒：俄網紅扮「環保少女」要求助受困企鵝回北極　哈里王子接電話中招 (19:45)

報道指出，俄羅斯搞笑網紅庫茲涅佐夫（Vladimir Kuznetsov）和斯托利亞羅夫（Alexey Stolyarov）聲稱，去年除夕夜及今年1月22日假扮成通貝里及斯萬特，成功致電哈里夫婦在加拿大租住的大宅，其中一段錄音周一（9日）於facebook及YouTube中曝光。

對話中「通貝里」聲稱有50隻企鵝被困位於內陸的白羅斯，希望派船把牠們帶回北極，請求哈里協助。雖然企鵝的棲息地並非北極，但哈里沒發覺受騙，欣然表示可介紹一名極地嚮導相助。「通貝里」其後又訛稱，一間與美國總統特朗普相關的企業正開發一個島嶼，哈里認為單憑特朗普力撐煤礦業一事已令他雙手沾血，又稱特朗普不會與「通貝里」討論氣候問題，免得顯得不夠聰明。

對於「通貝里」表示希望嫁入王室，並對喬治王子感興趣，哈里回應稱與王子公主結婚並不如想像，自己退出王室一事亦絕非容易的決定，但對其家庭而言是正確選擇，認為平民生活比王室的日子好得多。哈里更表明歡迎「通貝里」隨時來電。

（衛報/太陽報）

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