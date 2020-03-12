美國防疫禁歐洲旅客入境30天 (09:17)

特朗普周三（11日）晚罕有在白宮發表全國講話，宣布對歐洲實施旅行禁令，但不包括英國。他斥歐盟未有迅速行動應對「外國病毒」，又稱「美國大部分新的感染群組萌芽自歐洲旅客」。他形容，現時是對抗疫情的關鍵時刻，「我們及早對中國採取行動挽救生命，現時必須對歐洲採取同樣行動」。

美國國土安全部其後澄清，禁令適用於沒有邊境管制的「神根地區」26國，包括冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士這4個非歐盟國家，而英國在脫歐前亦不屬神根地區之內。禁令亦不包括美國公民及其直系親屬。有駐華盛頓的歐洲大使坦言事前對此不知情，現正商討下一步做法。

特朗普最初稱禁令「適用於大量貿易和貨物上」，但後來透過Twitter澄清貨物運輸不受影響。對於疫情對經濟造成衝擊，他強調今次並非金融危機，只是一個短暫時刻，美國及世界都將能克服。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國累計至少有1267宗確診個案，38人死亡。特朗普強調絕大多數美國人的風險仍非常低，但長者應避免旅行，他亦同意保持社交距離及避免大型聚會等措施。

（衛報/CNN）