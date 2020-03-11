【新冠肺炎】美疾控中心新指引稱外科口罩可代N95　被指置醫護於險境 (23:45)

直至周二之前，CDC都建議醫療人員接觸確診或疑似確診個案時，要佩戴N95口罩、防護袍、手套及護目鏡。N95可隔絕95%空氣粒子，而手術口罩則只能減低吸入在臉部附近的較大病毒粒子的風險。然而，CDC最新指引稱N95口罩的供應鏈未能滿足需求，外科手術口罩是可接受的替代選擇；指引稱，N95應留在可能出現霧化（氣溶膠）傳播的最高風險狀况下使用，例如氣管插喉。新指引亦建議醫療保健設施可採用其他N95的替代品，例如「動力空氣淨化呼吸器」（PAPR），惟亦更昂貴。

《華盛頓郵報》周三報道，該指引已討論多日，此前多個工會都已表明反對修改，他們上周五（6日）亦聯署去信CDC表達憂慮。眾議院教育及勞工委員會主席斯科特（Robert Scott）認為，沒證據顯示外科手術口罩可為前線醫護提供足夠保護，他認為CDC首要做的是節省物資，然後有系統地分派予缺乏物資的地方，而非置所有醫護人員於險境。

（華盛頓郵報）

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