【新冠肺炎】首爾熱線中心爆群組感染　至少64宗確診【短片】 (17:50)

首爾市政府表示，該熱線中心住在首爾的職員及其家屬有40人確診感染新冠病毒，13名居住仁川市和11名居住京畿道的職員也感染病毒。另有一名50多歲男子與熱線中心職員在同一餐廳就餐後確診。中央防疫對策本部副本部長權埈郁表示，確診的職員都在熱線中心所在的11樓工作，該中心共有600至700名職員，3月4日起已有人出現病徵。

首爾市長朴元淳表示，防疫部門正對11樓其餘207名職員進行隔離和病毒檢測，並密切觀察7樓至9樓其他熱線中心職員有否感染迹象。韓聯社報道稱，當局計劃對熱線中心其他550名員工進行新冠病毒檢測。

首爾市政府已封鎖該大廈1樓至12樓的商舖和辦公室，13至19樓住宅樓層的住客須進行家居隔離。政府今日派出防疫人員到場，在大廈地下設立檢疫點，為進出大廈的人抽取樣本作檢測，並會緊急巡查市區所有熱線中心是否有感染風險。

（韓聯社）

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