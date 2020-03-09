【新冠肺炎】紐約市長白思豪：吸煙者更易感染新冠肺炎 (18:10)

白思豪在記者會上表示：「如你是吸煙或電子煙的人，現在是戒掉這習慣的好時機，我們會協助你。」他又稱，年逾50歲，並患有心臟病、肺病、癌症、免疫系統脆弱或有糖尿病的人，感染新冠肺炎的風險較高。

過去多年都有研究指出，吸煙會減低免疫系統的防禦能力。世衛公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）2月14日亦指出，今次新冠肺炎疫情中男女的病情有顯著差異，而中國男女的吸煙習慣亦存在明顯差異。根據2010年一項全國調查，約62%中國男性在一生中曾吸煙，女性則只有3.4%。

根據中國公布的數字，在疫情開始6星期後，女性患者當中死於新冠病毒的比例為1.7%，男性的死亡比例則為2.8%。專家推斷，除了吸煙因素，男性在洗手等方面的生活衛生習慣不及女性周到，亦可能是原因。

（路透社/Daily Sabah/紐約時報/BBC）

新冠肺炎 相關報道：

韓國確診累計增至7478宗 埃及現首宗死亡病例

美兩議員曾與確診者握手自行隔離14天 至尊公主號將泊奧克蘭港

意大利單日增133死 累計7375宗超韓國 成全球第二多病例國家