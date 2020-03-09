【新冠肺炎】紐約市長白思豪：吸煙者更易感染新冠肺炎 (18:10)

美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周日（8日）警告，吸煙會令人更容易感染新型冠狀病毒肺炎，呼籲民眾趁機戒煙。世界衛生組織早前亦提出，吸煙可能是中國男性及女性的新冠肺炎死亡比率有差異的因素。
白思豪在記者會上表示：「如你是吸煙或電子煙的人，現在是戒掉這習慣的好時機，我們會協助你。」他又稱，年逾50歲，並患有心臟病、肺病、癌症、免疫系統脆弱或有糖尿病的人，感染新冠肺炎的風險較高。
過去多年都有研究指出，吸煙會減低免疫系統的防禦能力。世衛公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）2月14日亦指出，今次新冠肺炎疫情中男女的病情有顯著差異，而中國男女的吸煙習慣亦存在明顯差異。根據2010年一項全國調查，約62%中國男性在一生中曾吸煙，女性則只有3.4%。
根據中國公布的數字，在疫情開始6星期後，女性患者當中死於新冠病毒的比例為1.7%，男性的死亡比例則為2.8%。專家推斷，除了吸煙因素，男性在洗手等方面的生活衛生習慣不及女性周到，亦可能是原因。
（路透社/Daily Sabah/紐約時報/BBC）
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