【新冠肺炎】美兩議員曾與確診者握手自行隔離14天　至尊公主號將泊奧克蘭港 (15:21)

得州參議員克魯茲（Ted Cruz）稱，事後得知自己在CPAC會議上曾與一名新冠病毒確診患者握手並短暫交談，雖然過程不足一分鐘，自己目前無病徵，醫療當局亦認為他受感染可能性極低，但他還是決定自行隔離14天。同樣出席該會議的亞利桑那州共和黨眾議員戈薩（Paul Gosar）表示，他與該名確診者相處了較長時間，並握了幾次手，慎重起見決定在家隔離14日。

美國疫情現已擴散到34個州，錄得至少550宗確診，21人死亡。美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，全美共有8個州進入緊急狀態，包括華盛頓州、佛羅里達州、加州、肯塔基州、紐約州、馬里蘭州、猶他州和俄勒岡州。

目前停泊在三藩市對開的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪，船上至今有21人確診感染，該船獲准駛往三藩市附近的奧克蘭（Oakland）港口，最快當地周一（9日）靠岸。美國衛生及公共服務部表示，船上3500多人將在加州、得州和喬治亞州隔離。

（路透社/美國之音/CNN）

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