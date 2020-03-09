【新冠肺炎．各國】韓國確診累計增至7478宗　埃及現首宗死亡病例 (22:00)

．韓國：今日凌晨零時至下午4時，新增96宗確診病例，累計7478宗；累計51人死。

．埃及：新增7宗確診病例，累計55宗，其中45宗為尼羅河郵輪病例；當地出現首宗死亡病例，死者為60歲德國男遊客，7日前到埃及。

．意大利：新增133宗死亡病例，累計366人死；新增1492宗確診，累計7375宗。

．法國：新增177宗確診病例，累計1126宗；新增3人死亡，累計19人死。

．英國：新增1人死亡，累計3人死；累計確診病例319宗。

．美國︰確診病例增至逾550宗，34個州有疫情，累計21人死亡。

．新加坡：新增10宗確診病例，其中6人曾參與同一晚宴，另外4人曾參與教會聚會；目前累計確診病例160宗。

．伊朗：新增43宗死亡病例，累計237人死；新增595宗確診病例，累計7161宗。

．馬來西亞：新增18宗確診病例，累計117宗。

（韓聯社/路透社/CNN/海峽時報）

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