【新冠肺炎】悉尼兩女子超市搶購廁紙　大打出手遭檢控 (18:16)

警方表示昨日早上7時接報，指丘洛拉（Chullora）一間沃爾沃斯（Woolworths）超市有一名49歲女子受襲。網上有片段顯示有一群婦女為了一部裝滿廁紙的購物車而推撞、叫嚷和打鬥，其中一名女子抓住另一人的頭髮。有人叫嚷說只想要一條廁紙，但推着一整車廁紙的女士拒絕說「一條也沒有」。最後有兩名店員介入制止爭執。

事件中遇襲女子沒受傷，即場亦沒有人被捕。《衛報》指一名23歲及一名60歲女子當晚到班克斯敦（Bankstown）警署接受問話，當局向她們發出傳票，要求4月28日到班克斯敦地方法院就毆鬥控罪出庭應訊。

自從店內廁紙被搶購後，沃爾沃斯超市上周初開始限制每人限買最多4條廁紙。新南威爾士署理督察安德魯‧紐（Andrew New）呼籲民眾毋須恐慌地搶購罐頭食品或廁紙等，而超市發言人亦表明不會容忍顧客在店內任何形式的暴行行為，正與警方合作調查事件。

（衛報）

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