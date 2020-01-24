【新冠肺炎．各國】韓國累計7313確診　伊朗今增743病例 (22:15)

．伊朗：今日新增743宗確診病例，累計有6566宗；194人死亡。

．韓國：今日新增179宗確診病例，累計7313宗（大邱市和慶尚北道共佔6462宗）；50人死亡。

．日本：累計1159宗確診病例（包括「鑽石公主號」郵輪病例）、14人死亡。

．英國：新增64宗確診病例，累計273宗；2人死亡。

．孟加拉：首現3宗確診病例，患者介乎20至35歲，其中兩人最近曾赴意大利。

．印尼：新增2宗確診病例，累計增至6宗，其中一人是「鑽石公主號」郵輪船員。

．越南：新增8宗確診病例，是由倫敦乘飛機到河內的旅客，該國累計增至29宗。

．保加利亞：出現首4宗確診病例。

．埃及：一艘尼羅河郵輪再多33人染疫，上周五（6日）公布的12宗疑似病例中，11人對病毒檢測呈陰性反應。

．澳洲：一名80多歲男子在悉尼一間醫院病逝，令死亡病例增至3宗。全國累計確診病例74宗。

．加拿大：新增5宗確診病例，累計51宗。

．阿根廷：新增5宗確診病例，累計增至6宗；首次出現死亡病例，64歲男患者居住首都布宜諾斯艾利斯，近期曾到歐洲旅行。

．智利：新增2宗確診病例，累計增至7宗。

．秘魯：新增5宗確診病例，累計增至6宗。

（路透社/NBC Chicago/CTV News）

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