【新冠肺炎】意大利單日增1247宗確診　倫巴第大區及11省封城 (12:51)

【11:50】意大利總理孔特（Giuseppe Conte）簽署文件，於當地周日（8日）凌晨發布封城法令。孔特指出，國家正面臨緊急狀態，雖然有關措施「非常嚴格」，但對遏制疫情及紓緩醫療系統負擔是必要的。
封城消息周六晚傳出後，米蘭不少民眾攜帶行李箱，深夜湧到火車站，希望趕上最後一班火車、在封城生效前離開。
【08:46】意大利新型冠狀病毒肺炎疫情急速惡化，衛生官員昨日（7日）公布，過去一日新增1247宗確診病例，刷新單日最高紀錄，全國累計5883宗確診、233人死亡。
當地傳媒報道，政府昨已擬定封城法令草案，計劃封鎖北部倫巴第大區（Lombardy）及11個省，包括米蘭、威尼斯等，未經批准不許進出，直至4月3日。相關地區涉及人口達1000萬。有關地區內的學校亦將停課至4月3日；所有娛樂場所、文化中心、博物館、體育館、游泳池、滑雪場等亦會關閉，又禁止舉行大型公眾活動、體育賽事、婚禮及喪禮。所有醫護人員並須取消休假。
（綜合報道）
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