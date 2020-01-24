【新冠肺炎】至尊公主號增21宗確診　彭斯：將檢測全船逾3000人【短片】 (09:21)

彭斯表示，該郵輪本周末會轉到一個非商業港口停泊，稍後會對船上全部3533人進行新冠病毒檢測。他補充，由於船上1111名船員曾接觸上次及今次航程的乘客，預料船員確診個案會上升，全體船員可能需留在船上隔離。

彭斯亦稱，至今檢測了船上其中46名有病徵的人，當中21人確診，24人呈陰性，另一人則是「無定論」（inconclusive），既非陽性亦非陰性。

「至尊公主號」於2月11日由三藩市出發往墨西哥，2月21日返回三藩市，之後前往夏威夷，原定3月5日轉抵墨西哥，3月7日再返回三藩市結束行程。不過船上一名71歲男子2月21日在三藩市下船後，3月4日因感染新型冠狀病毒肺炎而死亡，成為加州首宗死亡病例。美國疾控中心隨即要求該郵輪從夏威夷直接返回三藩市。

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