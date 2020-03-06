特朗普團隊競選廣告被指扮政府普查　遭facebook移除 (22:45)

有關競選廣告由共和黨成員及特朗普團隊所支持的籌款組織「特朗普讓美國再次偉大委員會」（Trump Make America Great Again Committee）在周二（3日）推出，但廣告看似宣傳原定本月12日開始的「官方2020年國會選區人口普查」。 該則廣告寫道：「我們需要和你一樣愛國的美國人來回應這份人口普查，好讓我們在你所在的州建立制勝策略。」網民點擊打開廣告後會被要求完成問卷，題目包括年齡、政治傾向和聯絡資料，又問及有關「民主黨的失敗彈劾獵巫」和「佩洛西及激進左翼」等說法的問題。當「普查」完成後會打開另一個網頁，呼籲網民捐款。

人口普查具有政治意義，因它會用於決定每個州份的眾議院議席數量、未來10年如何分配聯邦資金等。英國廣播公司（BBC）稱看過該則廣告的300多個版本，每個都針對不同州份和民眾。

facebook不干涉政治信息的政策，一直被詬病會讓不實信息激增。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）早前抨擊fb放任這類廣告，稱這些廣告會誤導用戶。她在fb移除廣告前說：「就fb（政策）而言，這（廣告）就是一種人口普查強力干預行為，令人無法接受。」fb回應稱，他們有政策防止混淆官方人口普查。

（BBC/路透社/CNET）

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