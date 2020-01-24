【新冠肺炎】中韓旅客赴日須檢疫14日　韓國提抗議　日厚勞相：措施非強制 (21:45)

【21:45】韓國外交部批評日方做法「不合理、不科學、不友善」，宣布將採取「相應措施」，包括下周一凌晨零時起取消日本入境免簽證待遇，並考慮在部分國內機場限制日本航班升降。此外，韓國亦已提升日本旅遊警示至2級，建議旅客免前往。

日本外相茂木敏充回應指出，韓國感染人數激增是事實，今次措施與其他問題無關。

【18:00】日本厚生勞動相加藤勝信今日（6日）表示，上述措施並非依據《檢疫法》，「說到底是要求」，並稱措施不是強制。

加藤勝信稱，新措施也適用於回國的日本人，他們需在家隔離。當局要求上述入境者以私家車等前往寓所或酒店；尚未確定住處的人，當局會要求他們到指定設施檢疫，住宿費及交通費可能要由入境者負擔。

韓國外長康京和今日召見日本駐韓國大使富田浩司，就日本政府決定對韓國入境者加強管制一事提出抗議。韓國外交部稱事件令人極為遺憾。

中國外交部發言人趙立堅在今日的例行記者會上稱，中方理解各國為維護本國和外國公民生命健康而採取的科學專業措施，並稱有關措施不應超出合理限度。

新冠肺炎 相關報道：

旅行社取消至3．31日本旅行團

日本3．9起隔離中韓旅客14日 港澳免簽證停止