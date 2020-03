【新冠肺炎】特朗普質疑世衛評估死亡率過高　譚德塞批有國家未認真抗疫 (14:14)

特朗普同日接受霍士新聞訪問時,形容世衛所說的3.4%死亡率是假數字,又認為死亡率僅低於1%。他說,曾與許多人討論過新冠肺炎的問題,相信患者可能「坐下都會變好(get better just by sitting around)」,甚至可以如常工作。惟特朗普其後否認曾說過美國的確診患者可以上班,批評媒體誤解他的言論。

譚德塞周四在瑞士日內瓦記者會上,批評部分國家未有認真對待疫情,或者認為自己無能為力。他說現在並非放棄及找藉口的時候,呼籲各國政府齊心抗疫。

彭斯赴華盛頓州視察

華盛頓州是美國疫情最嚴重州分,獲任命領導抗疫的美國副總統彭斯周四到訪該州,與州長因斯萊(Jay Inslee)會面,為當地防疫部門及醫護人員打氣。他前一天亦到了明尼蘇達州口罩廠視察,稱國民如果健康就毋須搶購口罩,但承認美國未有足夠的檢測試劑應付需求。

