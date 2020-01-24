【新冠肺炎】加州首宗死者所乘郵輪21人有病徵　外界憂成鑽石公主號翻版 (18:10)

美國加州周三（4日）出現首宗新冠肺炎死亡個案後，州長宣布該州進入緊急狀態。男死者曾乘搭的郵輪正停留在三藩市對出海岸，船上21人有流感病徵，外界憂慮該船恐成早前在日本疫情大爆發的「鑽石公主號」翻版。
今次涉事的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪與鑽石公主號屬同一公司。周三死亡的71歲男子上月曾搭至尊公主號來回三藩市和墨西哥，除了他外，同一船程還有兩人確診。他是美國第11名新冠肺炎死者，亦是首宗在華盛頓州以外的死亡個案。
至尊公主號2月21日返回三藩市停泊，其後有數以千計乘客落船和登船，再展開往返夏威夷行程。郵輪原定周三晚上抵達三藩市，但官員要求該船延遲泊岸，以便海岸防衛隊和疾病控制與預防中心（CDC）協調檢測工作。當局計劃讓郵輪停在加州對出國際水域，由直升機運送檢測樣本上岸，交由實驗室測試。
官員指出，目前船上有11名乘客和10名船員報告有流感徵狀。除這21人外，當局亦擬檢測船上62名參加墨西哥旅程後再前往夏威夷的乘客，以及一批為數未明的船員。郵輪公司已指示旅客留在客艙，直至醫護人員確認其沒染病為止。
加州和CDC官員亦正追蹤上月下船、有染病風險的約2500人。
（衛報）
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