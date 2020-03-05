委內瑞拉總統籲婦女生6子女　反對派批「精神分裂」 (19:01)

馬杜羅出席宣傳婦女醫療保健計劃的活動，呼籲國內婦女多生育：「每名婦女要生育6名孩子！每個人！為了國家着想！」其言論隨即引起批評，反對派政客博利瓦爾（Manuela Bolivar）在Twitter發文，指出當地醫院無法正常運作、缺乏疫苗，婦女因營養不良而無法以母乳餵哺孩子，亦買不起配方奶粉，批評馬杜羅在此情況下仍呼籲多生育「是精神分裂」。

女權組織Avesa亦稱婦女不是生產機器，是有人權的公民，馬杜羅的說法不能接受。外界亦指出，馬杜羅推銷的醫保計劃除了鼓勵生育外僅有小量細節曝光，質疑計劃是否真正存在。

委內瑞拉自2017年起已面對嚴重經濟社會危機，去年通貨膨脹達到近10000%，當地糧食及藥物嚴重短缺，數以百萬計民眾逃亡海外，估計約100萬名兒童被遺留國內。聯合國兒童基金會（UNICEF）稱，委國兒童營養不良達13%。委國自2017年起不再公布嬰兒死亡率，但2016年有11,466名兒童死亡。

（衛報/BBC）

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