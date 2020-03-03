新加坡留學生英國街頭被毆　警查是否涉新冠肺炎種族主義 (19:10)

一名新加坡留學生日前在英國倫敦街頭被多名年輕人襲擊，當地警方正調查事件是否涉及新型冠狀病毒肺炎相關的種族主義襲擊。
新加坡《海峽時報》今日（3日）報道，警方發言人稱，該宗「由種族引起的襲擊」上月24日晚上9時15分左右在牛津街一個地鐵站附近發生，事主被該批人揮拳打傷臉部。據報，受害人是倫敦大學學院23歲譯音姓莫的法律系3年級學生Jonathan Mok。
莫同學在其facebook上載被打後的臉部照片，講述事發經過，稱當時途經多名年輕人身旁，聽到其中一人說「冠狀病毒」，轉頭望向他們時，該人向他斥喝：「你夠膽望我？你……」然後連環揮拳打他的臉，另一名男子叫：「我不要你的冠狀病毒在我的國家出現」，亦出拳打他。有途人介入阻止，施襲者在警員到場前已逃之夭夭。警方稱暫未有人被捕，將循事主口供和附近閉路電視片段追查疑犯。
（海峽時報）
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