新加坡留學生英國街頭被毆　警查是否涉新冠肺炎種族主義 (19:10)

新加坡《海峽時報》今日（3日）報道，警方發言人稱，該宗「由種族引起的襲擊」上月24日晚上9時15分左右在牛津街一個地鐵站附近發生，事主被該批人揮拳打傷臉部。據報，受害人是倫敦大學學院23歲譯音姓莫的法律系3年級學生Jonathan Mok。

莫同學在其facebook上載被打後的臉部照片，講述事發經過，稱當時途經多名年輕人身旁，聽到其中一人說「冠狀病毒」，轉頭望向他們時，該人向他斥喝：「你夠膽望我？你……」然後連環揮拳打他的臉，另一名男子叫：「我不要你的冠狀病毒在我的國家出現」，亦出拳打他。有途人介入阻止，施襲者在警員到場前已逃之夭夭。警方稱暫未有人被捕，將循事主口供和附近閉路電視片段追查疑犯。

（海峽時報）

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