【武漢肺炎】美國多一人染疫亡　紐約首名確診患者曾到伊朗 (13:05)

美國周日（3月1日）公布該國第二宗新型冠狀病毒肺炎死亡個案，患者為華盛頓州一名70多歲男子，本身有潛在健康問題，上周六（2月29日）不治離世。美國至今兩宗死亡個案均是發生在華盛頓州。
衛生部門指出，華盛頓州現時有10宗確診個案，位於柯克蘭（Kirkland）的長者護理中心Life Care Center佔了其中6宗，最新的死亡個案亦是該中心的院友。美國至今累計最少74宗確診。
而全美首宗死亡病例，目前仍未確定該名50多歲男患者如何感染病毒。研究人員為病毒樣本進行基因測序，初步分析認為病毒可能已在華盛頓州傳播多個星期，意味當地或有數百宗病例未確診。
此外，紐約周日確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案，紐約州長科莫表示，該名30多歲女子在伊朗旅行時受感染，目前正在家中隔離。科莫指出，患者有呼吸道感染徵狀，病情受控，情況不算嚴重。
（路透社/華盛頓郵報/美國廣播公司）
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