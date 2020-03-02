【武漢肺炎】美國多一人染疫亡　紐約首名確診患者曾到伊朗 (13:05)

衛生部門指出，華盛頓州現時有10宗確診個案，位於柯克蘭（Kirkland）的長者護理中心Life Care Center佔了其中6宗，最新的死亡個案亦是該中心的院友。美國至今累計最少74宗確診。

而全美首宗死亡病例，目前仍未確定該名50多歲男患者如何感染病毒。研究人員為病毒樣本進行基因測序，初步分析認為病毒可能已在華盛頓州傳播多個星期，意味當地或有數百宗病例未確診。

此外，紐約周日確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案，紐約州長科莫表示，該名30多歲女子在伊朗旅行時受感染，目前正在家中隔離。科莫指出，患者有呼吸道感染徵狀，病情受控，情況不算嚴重。

（路透社/華盛頓郵報/美國廣播公司）

武漢肺炎 相關報道：

員工憂染疫拒開工 羅浮宮閉館一天

路透社：中日同意押後習近平訪日計劃

意大利單日確診增五成 累計1694人染疫