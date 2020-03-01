【武漢肺炎】美專家籲民眾停止搶購口罩　稱常洗手最佳防疫方法 (20:01)

美國新型冠狀病毒肺炎確診個案上升，不少地方有民眾搶購口罩繼而推高價格，例如在網上商店亞馬遜，一個N95口罩就索價10美元（約78港元）。亞當斯在Twitter發帖：「各位，不要再買口罩了！」他解釋，口罩對於公眾預防感染並不有效，但市民搶購會令醫療人員無法取得口罩以照顧病人，令他們及社區面臨風險。他在另一則帖文稱，最有效預防染病方法是常洗手，感到不適就留在家中。

世界衛生組織公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）日前亦表示，應優先確保前線醫療人員受到保護。他稱，口罩主要是防止病人將疾病傳染他人，而最重要的是洗手，勿用手接觸臉部，並注意衛生。

（紐約時報）

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