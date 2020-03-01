【武漢肺炎】美國首現死亡病例　禁14天曾到伊朗外國人入境 (08:30)

美國總統特朗普上周六（2月29日）在記者會上公布，該國上周五（2月28日）出現首宗新型冠狀病毒肺炎死亡個案，死者是華盛頓州一名50多歲男子，本身有疾病史，在醫學上屬高風險病人。
特朗普指出，美國本土感染病例至今達22宗，預計國內可能出現更多病例。而確診的美國人有69人，大部分是「鑽石公主號」郵輪乘客。他在記者會上稱患者是一名女子，後來華盛頓州官員澄清患者是一名男性。特朗普呼籲民眾保持冷靜，毋須恐慌，並透露周一（3月2日）將與製藥公司代表在白宮會晤，討論加快疫苗開發。
美國疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）則表示，該患者無去過有疫症的地區，也沒接觸過其他確診者，暫未知其感染途徑。華盛頓州州長Jay Inslee則宣布該州進入緊急狀態。
因應新型冠狀病毒肺炎疫情繼續在全球爆發，美國宣布加強旅遊限制，禁止14天內曾到伊朗的外國人入境，並提高對意大利及韓國的旅遊警示至最高的第四級，呼籲美國公民如非必要切勿前往這兩個疫情嚴峻的國家。
對於路透社報道稱白宮考慮因應疫情關閉南部接壤墨西哥的邊境，特朗普回應稱確有此考慮。
（路透社/中央社）
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