【武漢肺炎】日本再撥195億港元應對疫情　家長請假照顧停課子女可獲津貼【短片】 (21:06)

日本首相安倍晉三今日（29日）宣布，將動用逾2700億日圓（約195億港元）儲備金，在10天內制定第二輪應對措施，阻止新型冠狀病毒疫情蔓延，並會向因學校停課而要請假照顧子女的在職家長發放津貼。
為遏止疫情擴散，安倍日前要求全國中小學等學校由3月2日起停課，令部分在職家長需要請假照顧子女。安倍今日回應說：「我明白這對於在職父母來說會是一個重大負擔，但孩子的安全和健康是最重要的。我希望父母和企業能諒解。」他表示，政府將透過成立新的津貼制度照顧這些家庭。安倍又稱，會繼續與國際奧委會和東京都政府密切合作，為今年7月東京奧運做準備，務必讓運動員和觀眾感到安全。
東京大阪取消4月櫻花節
受疫情影響，東京和大阪櫻花節主辦單位今表示，會取消4月的活動。這兩地的春季櫻花節每年吸引數百萬遊客。
另外，日本東北地區今日出現首宗確診個案，患者是住在仙台市的70多歲老翁，曾乘搭「鑽石公主號」郵輪，因檢測呈陰性於20日下船，至昨晨（28日）出現低燒和喉嚨痛等症狀，今晨確診。
（共同社/日本時報）
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