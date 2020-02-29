【武漢肺炎】法國衛生部長籲民眾勿握手　調查指1/4法國人如廁不洗手 (18:20)

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，法國周五（28日）新增19宗確診病例，累計至57宗。衛生部長韋朗（Olivier Veran）建議民眾暫時改掉握手的習慣，以防感染病毒。另外，法國有調查發現，受訪的四分之一法國人如廁後不會洗手。
韋朗表示，首都巴黎以北的瓦茲省（Oise）有數間學校將於明日（3月1日）寒假結束後繼續關閉，以防病毒擴散。他又說，病毒正在法國本土傳播，他建議民眾暫時不要握手。國防部長帕利（Florence Parly）於社交網站Twitter發文稱，據報瓦茲省南部克雷伊市（Creil）的軍營出現數宗確診病例。
另外，法國有調查發現，受訪的四分之一法國人如廁後不會洗手，並只有49%的人會於進食前洗手。約25%受訪男性及20%女性不會每天洗澡，5%男性及4%女性一周只洗一次澡。研究員表示，從調查看到法國人對清潔的標準存在差異，法國人或因此更易感染病毒，改善個人衛生是真正的公眾健康議題。
（路透社/中央社/The Connexion）
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