【武漢肺炎】BBC稱伊朗至少210人染疫亡　德黑蘭斥散播謠言 (17:35)

伊朗衛生部昨（28日）表示，全國共有388宗新型冠狀病毒肺炎個案，34人死亡。不過，英國廣播公司（BBC）昨引述伊朗衛生系統消息人士報道，該國已有至少210人死於新型冠狀病毒，死者多數來自首都德黑蘭及最先爆出疫情的庫姆市，較官方公布的數字多5倍。伊朗當局否認有關報道。
BBC引述伊朗多間醫院消息來源提供的數據，稱截至周四（27日）晚上，全國至少210人死亡。一名德黑蘭市議員亦向伊朗傳媒表示，接下來數周，感染人數可能增至1萬至1.5萬。世界衛生組織公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）周四稱，伊朗的新型冠狀病毒個案死亡率高，顯示疫情爆發的程度可能比外界所知的更廣泛。世衛一支團隊周日或周一（3月1日或2日）會抵達伊朗提供協助。伊朗一名國會議員日前亦指控當局隱瞞疫情，稱聖城庫姆（Qom）的實際死亡人數比官方數字高。
伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）否認BBC的報道，強調當局一直公開透明，炮轟BBC「散播謠言」。不過，伊朗當局已呼籲民眾留在家中、23個城市取消上周五的祈禱活動、關閉學校等，以防止疫情擴散。
（BBC）
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