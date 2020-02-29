【武漢肺炎】冰島現首宗確診病例　英國增至20宗　德國取消國際旅遊展 (14:45)

冰島衛生部通報，首宗確診男子近日從意大利北部返國，並出現發燒、咳嗽及肌肉痛病徵，經病毒檢測證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，目前於國立大學醫院隔離，情況穩定。當局正追蹤感染途徑，以找出其他有感染風險者，民防應急管理部啟動戒備狀態。

英國衛生部表示，最新一名確診男子居於倫敦附近薩里郡（Surrey），近期並無外遊史，近日曾到醫院求診，目前未清楚感染源頭。衛生部首席醫療官Chris Whitty表示，英國或很快出現更多「人傳人」社區傳染病例。

另外，原定於下周三（3月4日）開幕的全球最大旅遊展「柏林國際旅遊交易會」（ITB Berlin）宣布取消，為該展創辦54年來首次停辦。

（綜合報道）

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